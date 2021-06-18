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Премьера Звана вечеря: смотрите скоро на СТБ

18.06.2021

Не пропустите настоящий хит этого лета – совсем скоро на телеканале СТБ состоится премьера шоу Звана вечеря! Вас ждут необычные и звездные хозяева, которые будут удивлять не только своими кулинарными талантами и гостеприимством, а и креативом, пикантными развлечениями и эпатажем. Следите за СТБ – премьера новых выпусков шоу Звана вечеря состоится уже очень скоро.

Video: Премьера Звана вечеря: смотрите скоро на СТБ


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