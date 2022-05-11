Чтобы не стать жертвой клеща, нужно следовать простым, но эффективным правилам.

Нужно обращать внимание на свой внешний вид. Нужно надевать брюки, которые нужно заправлять в носки (или на резиночке внизу). Так клещ не сможет попасть в голенище. Клещи всегда ползают сверху вниз.

Футболка всегда должна быть заправлена в штаны, потому что клещ может подползти под нее и залезть на кожу. Это должны быть закрытые руки и обязательно кепка.

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После возвращения с прогулки всегда нужно проводить самоосмотр. Если мы находимся в помещении с кем-то, мы просим помочь нам в этом самоосмотре. Рекомендуется проводить осмотр раз в 2 часа. Попадая на нашу кожу, клещ не сразу присасывается – он долго ищет уязвимое место.

Также нужно не забывать брать с собой трипиленты. Это те средства, которые наносятся на одежду, отпугивая клещей и других насекомых. Только когда мы их приобретаем, нужно очень внимательно читать к ним инструкцию, потому что часть из них категорически нельзя наносить на открытую кожу. Они вызывают местную аллергическую реакцию.

После укуса клеща за помощью нужно обращаться к инфекционисту или паразитологу. Если доктор достает клеща, нужно настаивать, чтобы его отправили на анализ.