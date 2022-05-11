Если вас укусил клещ, нужно обязательно удалить и убить его — чем раньше, тем лучше.

Удаленных и найденных клещей нужно раздавливать. Если не уничтожить клеща, то самка может отложить потомство, находясь у вас дома. И у вас дома будет целая армия клещей. Они находят свою жертву по запаху и по теплу – клещи ползут за своей жертвой до 30 м, чтобы найти ее и укусить. Если клещ вас укусил, его нужно удалить. Желательно его удалять сразу же, потому что чем дольше он находится на коже, тем больше возбудителей он в нее посылает. Но удалять нужно по определенной технике. Можно удалять клеща пинцетом, но захват нужно делать ближе к головке, чтобы не разорвать тело клеща на части. Но предварительно нужно обработать пинцет спиртом.

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Чтобы правильно удалить клеща, нужно использовать обычную нить. Сперва обработайте кожу спиртом. Затем вокруг клеща проведите петлю. Петля должна плотно прилегать между клещом (по его лапками) и кожей человека. Дальше скручивайте концы ниточки и поднимайте вверх – так клещ извлечется вместе с головкой. После этого снова протрите место кусу спиртом.