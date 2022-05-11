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Как обезопасить себя от укуса клеща?

11.05.2022

Чтобы не стать жертвой клеща, нужно следовать простым, но эффективным правилам.

Нужно обращать внимание на свой внешний вид. Нужно надевать брюки, которые нужно заправлять в носки (или на резиночке внизу). Так клещ не сможет попасть в голенище. Клещи всегда ползают сверху вниз.

kleshchevoi-entsefalitФутболка всегда должна быть заправлена в штаны, потому что клещ может подползти под нее и залезть на кожу. Это должны быть закрытые руки и обязательно кепка.

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После возвращения с прогулки всегда нужно проводить самоосмотр. Если мы находимся в помещении с кем-то, мы просим помочь нам в этом самоосмотре. Рекомендуется проводить осмотр раз в 2 часа. Попадая на нашу кожу, клещ  не сразу присасывается – он долго ищет уязвимое место.

Также нужно не забывать брать с собой трипиленты. Это те средства, которые наносятся на одежду, отпугивая клещей и других насекомых. Только когда мы их приобретаем, нужно очень внимательно читать к ним инструкцию, потому что часть из них категорически нельзя наносить на открытую кожу. Они вызывают местную аллергическую реакцию.

После укуса клеща за помощью нужно обращаться к инфекционисту или паразитологу. Если доктор достает клеща, нужно настаивать, чтобы его отправили на анализ.

Video: Как обезопасить себя от укуса клеща?

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