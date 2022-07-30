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Як ти

Женя Кот ледь не загинув: Як разом із дружиною танцюрист пережив хімічну атаку ворога?

30.07.2022

Цієї суботи, 30 липня, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов десятий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто про особисте розповів танцюрист і суддя шоу «Україна має талант» Женя Кот. Про те, як разом із дружиною пережив хімічну атаку ворога –  в ексклюзивному інтерв’ю.

Євген Кот став героєм 10 випуску проекту Як ти? з Григорієм Решетником

«В перші тижні війни ми були вдома, під Києвом. Одного дня о 14:00 стало дуже темно. Я спочатку нічого не зрозумів, а потім побачив чорну хмару. І коли почав падати попіл, я зрозумів, що це не хмара. В групах нашого міста написали, аби всі заклеювали вікна, бо горять хімічні склади, заправки і все це посунуло на нас. Вночі в Наталі була температура 40. Їй здавлювало в грудях, я подумав, що це корона. Якщо так – то куди йти? До якого лікаря? Все зачинено. Вона втратила свідомість. 

Вранці дружина сказала, аби ми збирали речі і виїжджали. Я зрозумів, що треба їхати на Захід України. Там, де ми можемо отримати якусь медичну допомогу, як мінімум. Вранці ми встали, я сів в машину, закинули валізу, поставили котів у переносці, залишили у батьків собаку і поїхали. Ми вирушили, і не знали, куди ми їдемо. До вечора ми доїхали до Вінниці і переночували там у своїх друзів. Коли Наталя вийшла з душу після важкої дороги, сказала, що відкашлювала чимось чорним. Пішов я в душ, і в мене та сама історія. Я просто випльовував щось чорне. Ми зрозуміли, що просто отруїлися чадними газами, хімією і т.д»

Дивіться повне інтерв’ю Жені Кота у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником в ефірі телеканалу СТБ та на офіційному YouTube-каналі.

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