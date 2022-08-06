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Як ти

«Як ти?»: Євген Клопотенко про одруження, спілкування зі Златою Огнєвіч і сім’ю

06.08.2022

Цієї суботи, 6 серпня, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов одинадцятий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто про особисте розповів шеф-кухар та переможець проєкту «МастерШеф»-5 Євген Клопотенко. Про стосунки та спілкування зі Златою Огневич – далі в матеріалі STB.UA! 

Євген Клопотенко розповів про одруження та стосунки в сім'ї: вся правда

Про спілкування з дівчатами

«Мені пишуть дівчата, кличуть на побачення, але так нечесно. Вони то знають мене, і вже вирішили, що хочуть бути зі мною. А я то їх не знаю! Мені заважає популярність у спілкуванні. Це важко. Треба щоб з тобою була людина, яка буде витримувати це все. Хто взагалі зможе витримати цей потік енергії?  Мені потрібна людина, яка постійно буде мене підтримувати. Але як її знайти? В потоці, коли ти щодня бачиш по 200 людей, це складно». 

Про Злату Огнєвіч

«Мені пише Злата Огнєвіч, надсилає сердечка, я їй пишу. Ми бачилися нещодавно. Вона приїхала до мене додому, я готував їй. Ми з нею познайомилися на відпочинку у Єгипті, рік тому. Вона в той час співала, і це було виконання просто до мурах! Вона до мене дуже добре ставиться. З теплом. У нас прекрасні стосунки. Дівчата в 35 не говорять “Я не знаю, що хочу”, “Покрути мене”… Вже ти чітко розумієш, що ти хочеш і до якої цілі йдеш. І це – щастя! (Усміхається. — Прим. ред)»

На питання Григорія про те, чи готувала йому Злата Огнєвіч, Євген відповів коротко –  

«Щось готувала!».

Дивіться інтерв’ю з Євгеном Клопотенко в проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником в ефірі телеканалу СТБ та на офіційному YouTube-каналі.

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