Він завжди був поруч: Ксенія Мішина ексклюзивно про стосунки з Еллертом

Цієї суботи, 23 липня, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов дев’ятий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто про особисте розповіла акторка, перша Холостячка країни – Ксенія Мішина. Про спілкування з Олександром Еллертом, початок війни та сина Платона – у великому ексклюзивному інтерв’ю.

«Коли почалася війна, я сказала: Все, ми їдемо на захід України. Ми виїхали о 6 ранку, а змогли виїхати з Києва о 13:00. Мені одразу зателефонував Сашко. Він запропонував допомогу, ми зустрілися і поїхали разом. Всі проблеми відійшли на задній план і життя змінилося в одну хвилину.

Він (Саша Еллерт — Прим. Ред). завжди був поруч. Він намагався відновити стосунки. Але дуже багато образ, аби отак відновлювати… Була трохи вичерпана довіра до цієї людини і такі обставини змусили бути поруч.

Ми поїхали в Буковель, зняли великий будинок, була велика компанія, і його друзі і мої, ми всі попрямували туди. Саша був без Елі (дочки Еллерта, Прим, Ред). Еля залишилася з мамою, в неї народився братик – її мама народила. Вони теж виїхали. Саша віддав їм свою машину, а ми вирушили на моїй», — згадує Ксенія.

На питання ведучого про те, чи зрадів Платон побачивши Елерта, Мішина відповіла: «Звісно, йому добре, коли нас хтось захищає. В них нормальні, добрі стосунки».

Григорій Решетник також запитав про те, чи були в Буковелі Олександр та Ксенія парою, і чи спілкуються вони зараз.

«Ми не говорили про це, просто були разом. Я завжди говорю правду. Якщо на той момент, коли давала інтерв’ю, це була крапка, я говорила, що це – крапка. Потім, через деякий час, кілька місяців, знову налагоджувалось спілкування. Сашко постійно десь був поруч. Але були дуже критичні моменти, коли ми обидва розуміли, що треба бути окремо. Ми розходились, потім знову починали, потім знову розходилися… Я давала багато шансів… Це життя, це процес. Як каша, яка вариться, вариться, і все ніяк не звариться. Я просто можу сказати зараз, що ми не разом. Я поїхала. Ми спілкувалися, він іноді мені писав, але я зараз не знаю, де він. Можливо колись ми з ним будемо спілкуватися. Я взагалі нічого не заперечую в цьому житті».

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