Тато Платона з’явився під час війни: Ксенія Мішина шокувала відвертістю про колишнього

Цієї суботи, 23 липня, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов дев’ятий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто про особисте розповіла акторка, перша Холостячка країни – Ксенія Мішина. Про спілкування з батьком сина – в ексклюзивному інтерв’ю Ксенії Мішиної.

фото – Instagram

«Тато Платона з’явився під час війни. І він з’явився дуже чарівним якимось способом. Я не очікувала, він мене набрав. Платон поки нічого не знає. Але найближчим часом ми прийняли рішення, що все це розкажемо. Вони вже зустрілися, але поки ми не сказали. Я представила Платону, що це мій знайомий. Поступово все… Я Платону ніколи не показувала фото тата. Для нас це складно… Ми прийняли рішення взагалі не говорити про 10 років, адже йому немає виправдання. Він це розуміє. Він попросив у мене вибачення, намагаюся його прийняти. Я скоро запитаю свого сина: “Ти хочеш побачити свого тата?” він скаже: “Звісно!”. Я ж не можу заборонити їм спілкуватися. Це наші проблеми, і аж ніяк не нашого сина.

Це батько моєї дитини. Зараз він в Україні і в нього є дружина і двоє дітей. З ними я не знайома. Я б хотіла, аби Платон познайомився зі своїми братами і сестрами. Це його життя і ніколи не буду псувати його. Це його батько і його брати…» – сказала Ксенія Мішина.

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