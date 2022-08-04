Про волонтерство, стосунки та спілкування зі Златою Огнєвіч: героєм нового випуску «Як ти?» стане Євген Клопотенко

Цієї суботи, 6 серпня, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде одинадцятий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто про особисте розповість шеф-кухар та переможець проєкту «МастерШеф»-5 Євген Клопотенко. Про волонтерство, благодійні вечері за кордоном, борщ та стосунки — дивіться вже цієї суботи!

Євген Клопотенко – український кулінарний експерт, шеф-кухар, бізнесмен. Став відомим завдяки перемозі у п’ятому сезоні проєкту «МастерШеф». Нині у соцмережах за харизматичним чоловіком слідкують 730 тис. користувачів. Спочатку Євген відкрив виробництво варення з незвичними смаками. А три роки тому став співзасновником ресторану «Сто років тому вперед», де відроджує українські національні страви.

Клопотенко – активний громадський діяч. Засновник проєкту «Нове шкільне харчування» зі зміни культури харчування. А нещодавно, саме завдяки ініціативі Євгена український борщ був включений до нематеріальної спадщини Юнеско.

Більше на тему: Український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Дивіться інтерв’ю з Євгеном Клопотенко в суботу о 9:30 у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником в ефірі телеканалу СТБ та на офіційному YouTube-каналі.

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