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Як ти

Ми хочемо дітей і дуже довго їх плануємо: Татаринцева і Кот приголомшили новиною про народження і усиновлення дітей

30.07.2022

Цієї суботи, 30 липня, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов десятий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто про особисте розповів танцюрист і суддя шоу «Україна має талант» Женя Кот разом з дружиною Наталією Татаринцевою. Про усиновлення дітей та планування вагітності –  в ексклюзивному інтерв’ю.

Женя Кот розповів, скільки дітей планує

«Єдиний момент, коли я піддалася емоціям в плані сліз, це коли мій чоловік поїхав на фронт волонтерити і я лишилася сама. В цей момент у мене почалися жіночі дні. Ми хотіли дітей і ми дуже довго їх плануємо, працюємо над цим. І тут такий удар… Чи правильно взагалі мені зараз думати про дітей, коли йде війна? І це на мене просто впало в один момент. Увімкнула собі драматичний фільм, якраз про дітей, і все… 

Люди, яким не так легко завагітніти, особливо мені, бо є певна історія, моя власна, мені доводиться над цим працювати кожного місяця. Це жіноча така робота. Як внутрішня, так і з головою, гормонами. Ти цим живеш. Бо ти кожного дня бачиш дітей, з кожним місяцем дивишся на них, наче на своїх. Тобі хочеться це наче притягнути до себе. Кожного місяця, два тижні ти віриш, в тебе натхнення на те, що все здійсниться, а потім два тижні у тебе депресуха. Але є лікар, який допомагає»,сказала Наталія Татаринцева. 

А от чоловік Наталії Татаринцевої Женя Кот розповів про те, що раніше вони думали над ідеєю усиновлення дитини. 

«Ми обговорювали з Наталею тему усиновлення дітей ще на початку війни. На той момент ми були в одній групі з блогерами у соцмережах “Батальон Блогерів”. Там надіслали повідомлення про те, що маленькі діти залишилися без батьків, і чекають на якісь родини. Я прийшов додому, запитав в дружини: Ти бачила цю новину? А вона у відповідь: Я вже дзвонила. Дітей вже немає. Їх вже забрали люди, вже прихистили… Тоді ми не встигли, а зараз ти вже не можеш усиновити дитину офіційно. Але ми думали над цим багато разів. Зараз це питання не стоїть першим, тому що ми хочемо самі це зробити»

Дивіться повне інтерв’ю Жені Кота у проєкті “Як ти?” з Григорієм Решетником в ефірі телеканалу СТБ та на офіційному YouTube-каналі.

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