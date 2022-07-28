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Як ти

Хімічна атака ворога і прийомні діти: героєм нового випуску «Як ти?» стане Женя Кот

28.07.2022

Цієї суботи, 30 липня, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде десятий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто про особисте розповість танцюрист і суддя шоу «Україна має талант» Женя Кот. Про те, як разом із дружиною пережив хімічну атаку ворога та ідею усиновлення дітей — дивіться вже цієї суботи! 

Женя Кот стане героєм 10 випуску проєкту Як ти? з Григорієм Решетником

Євген Кот – топовий хореограф-постановник, танцювальний талант якого колись відкрив СТБ в проєкті «Танцюють всі!». Соліст перших в Україні 3D-шоу рівня Цирку дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»). Постановник найрейтинговіших телепроєктів у країні і танцювальний секс-символ. Він знає всю закадрову телекухню, вміє розкрити талант і привести його до успіху. У 2021 році Євген Кот став членом журі проєкту «Україна має талант» разом із Сергієм Притулою та Ксенією Мішиною.

Як разом із дружиною Євген Кот пережив хімічну атаку ворога? А також про найбільшу втрату, допомогу на передовій, прийомну дитину і світовий проєкт, який вперше відбудеться в Україні, дивітся в суботу о 9:30 у проєкті “Як ти?” з Григорієм Решетником в ефірі телеканалу СТБ та на офіційному YouTube-каналі.

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