Женя Кот чуть не погиб: Как вместе с женой танцор пережил химическую атаку врага?

В эту субботу, 30 июля, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел десятый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз откровенно о личном рассказал танцор и судья шоу «Україна має талант» Женя Кот. О том, как вместе с супругой пережил химическую атаку противника – в эксклюзивном интервью.

«В первые недели войны мы были дома под Киевом. Однажды в 14:00 стало очень темно. Я сначала ничего не понял, а потом увидел черную тучу. И когда начал падать пепел, я понял, что это не облако. В группах нашего города написали, чтобы все заклеивали окна, потому что горят химические составы, заправки и все это двинуло на нас. Ночью у Натали была температура 40. Ей сдавливало в груди, я подумал, что это корона. Если да – то куда идти? К какому врачу? Все закрыто. Она упала в обморок.

Утром жена сказала, чтобы мы собирали вещи и уезжали. Я понял, что нужно ехать на Запад Украины. Там, где мы можем получить какую-нибудь медицинскую помощь, как минимум. Утром мы встали, я сел в машину, закинули чемодан, поставили кошек в переноске, оставили у родителей собаку и уехали. Мы отправились и не знали, куда мы едем. К вечеру мы доехали в Винницу и переночевали там у своих друзей. Когда Наташа вышла из душа после тяжелой дороги, сказала, что откашливалась чем-то черным. Пошел я в душ, и у меня та же история. Я просто выплевывал что-то черное. Мы поняли, что просто отравились угарными газами, химией и т.д.».

Смотрите полное интервью Жене Кота в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эфире телеканала СТБ и на официальном YouTube-канале.

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