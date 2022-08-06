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Як ти

«Як ти?»: Евгений Клопотенко о женитьбе, общении со Златой Огневич и семье В эту субботу, 6 августа, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел одиннадцатый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз откровенно о личном рассказал шеф-повар и победитель проекта «МастерШеф»-5 Евгений Клопотенко. Об отношениях и общении со Златой Огневич – дальше в материале STB.UA! Про общение с девушками «Мне пишут девушки, зовут на свидание, но так нечестно. Они знают меня, и уже решили, что хотят быть со мной. А я их не знаю! Мне мешает популярность в общении. Это трудно. Надо чтобы с тобой был человек, который будет выдерживать это все. Кто вообще сможет выдержать этот поток энергии? Мне нужен человек, который постоянно будет меня поддерживать. Но как его найти? В потоке, когда ты каждый день видишь по 200 человек, это сложно». О Злате Огневич «Мне пишет Злата Огневич, присылает сердечки, я ей пишу. Мы виделись недавно. Она приехала ко мне домой, я готовил ей. Мы с ней познакомились на отдыхе в Египте год назад. Она в то время пела, и это было исполнение прямо до мурашек! Она ко мне очень хорошо относится. С теплом. У нас прекрасные отношения. Девушки в 35 не говорят «Я не знаю, чего хочу», «Покрути меня»… Уже ты четко понимаешь, что ты хочешь и к какой цели идешь. И это – счастье! (Улыбается. — Прим. Ред)». На вопрос Григория о том, готовила ли ему Злата Огневич, Евгений ответил коротко «Что-то готовила!». Смотрите интервью с Евгением Клопотенко в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эфире телеканала СТБ и на официальном YouTube-канале.

06.08.2022

В эту субботу, 6 августа, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел одиннадцатый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз откровенно о личном рассказал шеф-повар и победитель проекта «МастерШеф»-5 Евгений Клопотенко. Об отношениях и общении со Златой Огневич – дальше в материале STB.UA!

Евгений Клопотенко рассказал о женитьбе и отношениях в семье: вся правда

Про общение с девушками

«Мне пишут девушки, зовут на свидание, но так нечестно. Они знают меня, и уже решили, что хотят быть со мной. А я их не знаю! Мне мешает популярность в общении. Это трудно. Надо чтобы с тобой был человек, который будет выдерживать это все. Кто вообще сможет выдержать этот поток энергии? Мне нужен человек, который постоянно будет меня поддерживать. Но как его найти? В потоке, когда ты каждый день видишь по 200 человек, это сложно». 

О Злате Огневич

«Мне пишет Злата Огневич, присылает сердечки, я ей пишу. Мы виделись недавно. Она приехала ко мне домой, я готовил ей. Мы с ней познакомились на отдыхе в Египте год назад. Она в то время пела, и это было исполнение прямо до мурашек! Она ко мне очень хорошо относится. С теплом. У нас прекрасные отношения. Девушки в 35 не говорят «Я не знаю, чего хочу», «Покрути меня»… Уже ты четко понимаешь, что ты хочешь и к какой цели идешь. И это – счастье! (Улыбается. — Прим. Ред)».

На вопрос Григория о том, готовила ли ему Злата Огневич, Евгений ответил коротко

«Что-то готовила!».

Смотрите интервью с Евгением Клопотенко в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эфире телеканала СТБ и на официальном YouTube-канале.

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