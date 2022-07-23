Он всегда был рядом: Ксения Мишина эксклюзивно рассказала об отношениях с Эллертом

В эту субботу, 23 июля, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел девятый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз откровенно о личном рассказала актриса, первая Холостячка страны – Ксения Мишина. Про общение с Александром Эллертом, о начале войны и сыне Платоне – в большом эксклюзивном интервью.

«Когда началась война, я сказала: Все, мы едем на запад Украины. Мы выехали в 6 утра, а смогли уехать из Киева в 13:00. Мне сразу позвонил Саша. Он предложил помощь, мы встретились и уехали вместе. Все проблемы отошли на задний план и вся жизнь изменилась в одну минуту.

Он (Саша Эллерт — Прим. Ред). всегда был рядом. Он пытался возобновить отношения. Но очень много обид, чтобы так восстанавливать… Было немного исчерпано доверие к этому человеку и такие обстоятельства заставили быть рядом.

Мы поехали в Буковель, сняли большой дом, была большая компания, и его друзья и мои, мы все отправились туда. Саша был без Эли (дочки Элерта, — Прим, Ред). Эля осталась с мамой, у нее родился маленький братик – ее мама родила. Они тоже уехали. Саша отдал им свою машину, а мы поехали на моей», — вспоминает Ксения.

На вопрос ведущего о том, обрадовался ли Платон при виде Эллерта, Мишина ответила: «Конечно, ему хорошо, когда нас кто защищает. У них нормальные, хорошие отношения».

Григорий Решетник также спросил, были ли в Буковеле Александр и Ксения парой, и общаются ли они сейчас.

«Мы не говорили об этом, просто были вместе. Я всегда говорю правду. Если на тот момент, когда давала интервью, это была точка, я говорила: это точка. Потом, спустя некоторое время, несколько месяцев, снова налаживалось общение. Саша постоянно где-то был рядом. Но были очень критические моменты, когда мы оба понимали, что нужно быть отдельно. Мы расходились, потом снова начинали, потом снова расходились… Я давала много шансов… Это жизнь, это процесс. Как каша варится, и все никак не сварится. Я просто могу сказать сейчас, что мы не вместе. Я уехала. Мы общались, он иногда мне писал, но я сейчас не знаю, где он. Возможно, когда-то мы с ним будем общаться. Я вообще ничего не исключаю в этой жизни».

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