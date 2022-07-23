Папа Платона объявился во время войны: Ксения Мишина шокировала откровенностью о бывшем

В эту субботу, 23 июля,в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел девятый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз откровенно о личном рассказала актриса, первая Холостячка страны – Ксения Мишина. Про общение с отцом сына – в эксклюзивном интервью Ксении Мишиной.

фото — Instagram

«Папа Платона объявился во время войны. И он явился очень волшебным каким-то способом. Я не ожидала, он меня набрал. Платон пока ничего не знает. Но в ближайшее время мы приняли решение все рассказать. Они уже встретились, но пока мы не сказали. Я представила Платону, что это мой знакомый. Постепенно все… Я Платону никогда не показывала фото папы. Для нас все это сложно… Мы приняли решение вообще не говорить о 10-ти годах, потому что ему нет оправдания. Он понимает это. Он попросил у меня прощения, стараюсь его принять. Я скоро спрошу своего сына: «Ты хочешь увидеть своего папу?» он скажет: «Конечно!». Я ведь не могу запретить им общаться. Это наши проблемы, и отнюдь не нашего сына.

Это отец моего ребенка. Сейчас он в Украине и у него есть жена и двое детей. С ними я не знакома. Я хотела бы, чтобы Платон познакомился со своими братьями и сестрами. Это его жизнь и никогда не буду портить ее. Это его отец и его братья…» – сказала Ксения Мишина.

Смотрите эксклюзивное интервью с Ксенией Мишиной прямо сейчас!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.