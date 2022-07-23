Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Все проекты
ua
Як ти

Папа Платона объявился во время войны: Ксения Мишина шокировала откровенностью о бывшем

23.07.2022

В эту субботу, 23 июля,в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел девятый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз откровенно о личном рассказала актриса, первая Холостячка страны – Ксения Мишина. Про общение с отцом сына – в эксклюзивном интервью Ксении Мишиной.

Ксения Мишина рассказала об отце Платона: вся правда о бывшем Ксении Мишиной

фото — Instagram

«Папа Платона объявился во время войны. И он явился очень волшебным каким-то способом. Я не ожидала, он меня набрал. Платон пока ничего не знает. Но в ближайшее время мы приняли решение все рассказать. Они уже встретились, но пока мы не сказали. Я представила Платону, что это мой знакомый. Постепенно все… Я Платону никогда не показывала фото папы. Для нас все это сложно… Мы приняли решение вообще не говорить о 10-ти годах, потому что ему нет оправдания. Он понимает это. Он попросил у меня прощения, стараюсь его принять. Я скоро спрошу своего сына: «Ты хочешь увидеть своего папу?» он скажет: «Конечно!». Я ведь не могу запретить им общаться. Это наши проблемы, и отнюдь не нашего сына.

Это отец моего ребенка. Сейчас он в Украине и у него есть жена и двое детей. С ними я не знакома. Я хотела бы, чтобы Платон познакомился со своими братьями и сестрами. Это его жизнь и никогда не буду портить ее. Это его отец и его братья…» – сказала Ксения Мишина.

Смотрите эксклюзивное интервью с Ксенией Мишиной прямо сейчас!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Ксения Мишина рассказала об отце Платона: вся правда о бывшем Ксении Мишиной
Як ти

Он всегда был рядом: Ксения Мишина эксклюзивно рассказала об отношениях с Эллертом

 Ксения Мишина рассказала об отце Платона: вся правда о бывшем Ксении Мишиной
Як ти

Отношения с Эллертом и появление отца Платона: героиней нового выпуска «Як ти?» станет Ксения Мишина

 Ксения Мишина рассказала об отце Платона: вся правда о бывшем Ксении Мишиной
Як ти

Они заплатили деньги, чтобы меня заблокировали: Наталка Денисенко о своем Instagram

 Ксения Мишина рассказала об отце Платона: вся правда о бывшем Ксении Мишиной
Як ти

С*ки! Чтобы вам поперек горла стало: Наталка Денисенко в пух и прах разнесла российских коллег

 Ксения Мишина рассказала об отце Платона: вся правда о бывшем Ксении Мишиной
Як ти

Я думала отказываться от досъема сцен «Крепостной»: Наталка Денисенко шокировала поклонников откровенным признанием

 Ксения Мишина рассказала об отце Платона: вся правда о бывшем Ксении Мишиной
Як ти

В Яремче она была не сама: Наталка Денисенко рассекретила семейное положение Мишиной
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить