О волонтерстве, отношениях и общении со Златой Огневич: героем нового выпуска «Як ти?» станет Евгений Клопотенко

В эту субботу, 6 августа, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет одиннадцатый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз откровенно о личном расскажет шеф-повар и победитель проекта «МастерШеф»-5 Евгений Клопотенко. О волонтерстве, благотворительных ужинах за границей, борще и отношениях — смотрите уже в эту субботу!

Евгений Клопотенко – украинский кулинарный эксперт, шеф-повар, бизнесмен. Стал известен благодаря победе в пятом сезоне проекта «МастерШеф». В настоящее время в соцсетях за харизматичным мужчиной следят 730 тыс. пользователей. Первоначально Евгений открыл производство варенья с необычными вкусами. А три года назад стал соучредителем ресторана «Сто років тому назад» где возрождает украинские национальные блюда.

Клопотенко – активный общественный деятель. Основатель проекта «Новое школьное питание» по изменению культуры питания. А недавно именно благодаря инициативе Евгения украинский борщ был включен в нематериальное наследие Юнеско.

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Смотрите интервью с Евгением Клопотенко в субботу в 9:30 в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эфире телеканала СТБ и на официальном YouTube-канале.

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