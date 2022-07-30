Мы хотим детей и очень долго их планируем: Татаринцева и Кот ошеломили новостью о рождении и усыновлении детей

В эту субботу, 30 июля, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел десятый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз откровенно о личном рассказал танцор и судья шоу «Україна має талант» Женя Кот вместе с женой Наталией Татаринцевой. Об усыновлении детей и планировании беременности – в эксклюзивном интервью.

«Единственный момент, когда я подверглась эмоциям в плане слез, это когда мой муж уехал на фронт волонтерить и я осталась одна. В этот момент у меня начались женские дни. Мы хотели детей и очень долго их планируем, работаем над этим. И тут такой удар… Правильно ли вообще мне сейчас думать о детях, когда идет война? И это на меня просто свалилось в один момент. Включила себе драматический фильм, как раз о детях, и все…

Люди, которым не так легко забеременеть, особенно мне, потому что есть определенная история, моя собственная, мне приходится над этим работать каждый месяц. Это женская такая работа. Как внутренняя, так и с головой, гормонами. Ты живешь этим. Ибо ты каждый день видишь детей, с каждым месяцем смотришь на них как на своих. Каждый месяц, две недели ты веришь, у тебя вдохновение на то, что все сбудется, а потом две недели у тебя депрессуха. Но есть врач, который помогает», – сказала Наталья Татаринцева.

А вот муж Натальи Татаринцевой Женя Кот рассказал о том, что раньше они думали над идеей усыновления ребенка.

«Мы обсуждали с Наталией тему усыновления детей еще в начале войны. На тот момент мы были в одной группе с блогерами в соцсетях «Батальон Блогеров». Там прислали сообщение о том, что маленькие дети остались без родителей, и ждут какие-то семьи. Я пришел домой, спросил жену: Ты видела эту новость? А она ответила: Я уже звонила. Детей уже нет. Их уже забрали люди, уже приютили… Тогда мы не успели, а сейчас ты уже не можешь усыновить ребенка официально. Но мы думали над этим много раз. Сейчас этот вопрос не стоит первым, потому что мы хотим сами это сделать».

Смотрите полное интервью Евгения Кота в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эфире телеканала СТБ и на официальном YouTube-канале.

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