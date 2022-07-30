Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Все проекты
ua
Як ти

Мы хотим детей и очень долго их планируем: Татаринцева и Кот ошеломили новостью о рождении и усыновлении детей

30.07.2022

В эту субботу, 30 июля, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел десятый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз откровенно о личном рассказал танцор и судья шоу «Україна має талант» Женя Кот вместе с женой Наталией Татаринцевой. Об усыновлении детей и планировании беременности – в эксклюзивном интервью.

Женя Кот рассказал, скольких детей планирует

«Единственный момент, когда я подверглась эмоциям в плане слез, это когда мой муж уехал на фронт волонтерить и я осталась одна. В этот момент у меня начались женские дни. Мы хотели детей и очень долго их планируем, работаем над этим. И тут такой удар… Правильно ли вообще мне сейчас думать о детях, когда идет война? И это на меня просто свалилось в один момент. Включила себе драматический фильм, как раз о детях, и все…

Люди, которым не так легко забеременеть, особенно мне, потому что есть определенная история, моя собственная, мне приходится над этим работать каждый месяц. Это женская такая работа. Как внутренняя, так и с головой, гормонами. Ты живешь этим. Ибо ты каждый день видишь детей, с каждым месяцем смотришь на них как на своих. Каждый месяц, две недели ты веришь, у тебя вдохновение на то, что все сбудется, а потом две недели у тебя депрессуха. Но есть врач, который помогает», – сказала Наталья Татаринцева.

А вот муж Натальи Татаринцевой Женя Кот рассказал о том, что раньше они думали над идеей усыновления ребенка.

«Мы обсуждали с Наталией тему усыновления детей еще в начале войны. На тот момент мы были в одной группе с блогерами в соцсетях «Батальон Блогеров». Там прислали сообщение о том, что маленькие дети остались без родителей, и ждут какие-то семьи. Я пришел домой, спросил жену: Ты видела эту новость? А она ответила: Я уже звонила. Детей уже нет. Их уже забрали люди, уже приютили… Тогда мы не успели, а сейчас ты уже не можешь усыновить ребенка официально. Но мы думали над этим много раз. Сейчас этот вопрос не стоит первым, потому что мы хотим сами это сделать».

Смотрите полное интервью Евгения Кота в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эфире телеканала СТБ и на официальном YouTube-канале.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Женя Кот рассказал, скольких детей планирует
Як ти

Женя Кот чуть не погиб: Как вместе с женой танцор пережил химическую атаку врага?

 Женя Кот рассказал, скольких детей планирует
Як ти

Химическая атака врага и приёмные дети: героем нового выпуска «Як ти?» станет Женя Кот

 Женя Кот рассказал, скольких детей планирует
Як ти

Папа Платона объявился во время войны: Ксения Мишина шокировала откровенностью о бывшем

 Женя Кот рассказал, скольких детей планирует
Як ти

Он всегда был рядом: Ксения Мишина эксклюзивно рассказала об отношениях с Эллертом

 Женя Кот рассказал, скольких детей планирует
Як ти

Отношения с Эллертом и появление отца Платона: героиней нового выпуска «Як ти?» станет Ксения Мишина

 Женя Кот рассказал, скольких детей планирует
Як ти

Они заплатили деньги, чтобы меня заблокировали: Наталка Денисенко о своем Instagram
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить