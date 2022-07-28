Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Все проекты
ua
Як ти

Химическая атака врага и приёмные дети: героем нового выпуска «Як ти?» станет Женя Кот

28.07.2022

В эту субботу, 30 июля, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет десятый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз откровенно о личном расскажет танцор и судья шоу «Україна має талант» Женя Кот. О том, как вместе с женой пережил химическую атаку врага и идее усыновления детей, смотрите уже в эту субботу!

Женя Кот станет героем 10 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником

Евгений Кот – топовый хореограф-постановщик, танцевальный талант которого когда-то открыл СТБ в проекте «Танцуют все!». Солист первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Стражи грез»). Постановщик рейтинговых телепроектов в стране и танцевальный секс-символ. Он знает всю закадровую телекухню, умеет раскрыть талант и привести его к успеху. В 2021 году Евгений Кот стал членом жюри проекта «Україна має талант» вместе с Сергеем Притулой и Ксенией Мишиной.

Как вместе с женой Евгений Кот пережил химическую атаку врага? А также о наибольшей потере, помощи на передовой, приемном ребенке и мировом проекте, который впервые состоится в Украине, смотрите в субботу в 9:30 в проекте «Як ти?»  с Григорием Решетником в эфире телеканала СТБ и на официальном YouTube-канале.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Женя Кот станет героем 10 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Папа Платона объявился во время войны: Ксения Мишина шокировала откровенностью о бывшем

 Женя Кот станет героем 10 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Он всегда был рядом: Ксения Мишина эксклюзивно рассказала об отношениях с Эллертом

 Женя Кот станет героем 10 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Отношения с Эллертом и появление отца Платона: героиней нового выпуска «Як ти?» станет Ксения Мишина

 Женя Кот станет героем 10 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Они заплатили деньги, чтобы меня заблокировали: Наталка Денисенко о своем Instagram

 Женя Кот станет героем 10 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

С*ки! Чтобы вам поперек горла стало: Наталка Денисенко в пух и прах разнесла российских коллег

 Женя Кот станет героем 10 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Я думала отказываться от досъема сцен «Крепостной»: Наталка Денисенко шокировала поклонников откровенным признанием
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить