Химическая атака врага и приёмные дети: героем нового выпуска «Як ти?» станет Женя Кот

В эту субботу, 30 июля, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет десятый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз откровенно о личном расскажет танцор и судья шоу «Україна має талант» Женя Кот. О том, как вместе с женой пережил химическую атаку врага и идее усыновления детей, смотрите уже в эту субботу!

Евгений Кот – топовый хореограф-постановщик, танцевальный талант которого когда-то открыл СТБ в проекте «Танцуют все!». Солист первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Стражи грез»). Постановщик рейтинговых телепроектов в стране и танцевальный секс-символ. Он знает всю закадровую телекухню, умеет раскрыть талант и привести его к успеху. В 2021 году Евгений Кот стал членом жюри проекта «Україна має талант» вместе с Сергеем Притулой и Ксенией Мишиной.

Как вместе с женой Евгений Кот пережил химическую атаку врага? А также о наибольшей потере, помощи на передовой, приемном ребенке и мировом проекте, который впервые состоится в Украине, смотрите в субботу в 9:30 в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эфире телеканала СТБ и на официальном YouTube-канале.

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