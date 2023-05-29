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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 9 серія дивитись онлайн від 29.05.2023

Серіал Я зрікаюсь 9 серія від 29.05.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Я зрікаюсь 9 серія вже на сайті СТБ
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Серія 9 | 29.05.2023 | Сезон 1

Вітаємо вас у гостросюжетному серіалі Я зрікаюсь 9 серія від 29.05.2023, в якому розповідається історія Влада Романенка – розумного та амбітного детектива Особливого відділу, який є сином кримінального авторитета.

Влад все ще намагається оговтатися після тої інформації, яку йому надав полковник Воронець. Виявляється, саме тато Влада Клім вбив батьків Саші – колеги і одночасного дівчини, до якої головний герой серіалу  Я зрікаюсь 2023 відчуває романтичний інтерес..

Сергій Сергійович просить Романенка нічого не розповідати дівчині, адже тоді вона почне полювання на Кліма. І поки Влад роздумує, як вчинити в цій ситуації, йому і його колегам треба знайти вбивцю талановитого футболіста Микити Прилучного, якого зарізали в сауні. Все це дивіться в детективному серіалі Я зрікаюсь 9 серія від 29.05.2023.

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