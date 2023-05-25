Серія 8 | 25.05.2023 | Сезон 1

З поверненням у детективний серіал Я зрікаюсь 8 серія від 25.05.2023, в якому Влад Романенко дізнався шокуючу інформацію.

Коли Романенко був підлітком, то став свідком того, як його батько Клім вбиває подружню пару. Тепер Влад знає, ким були ці люди – батьками його колеги Саші. Як тепер жити з усвідомленням того, що він міг врятувати її батьків, але не став? Дізнаєтесь у серіалі Я зрікаюсь 2023.

Саша поки не здогадується про все, що відбувається в голові Влада, і приступає до розслідування викрадення Таші Лазуріної – дружини ресторатора Храпова. Злочинець викрав не тільки Ташу, а й коштовну прикрасу вартістю мільйон доларів, яка була на жінці. Чи жива досі Таша? Та чи дізнається Саша про таємницю Влада? Дивіться в серіалі Я зрікаюсь 8 серія від 25.05.2023.

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