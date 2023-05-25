Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 8 серія дивитись онлайн від 25.05.2023

Серіал Я зрікаюсь 8 серія від 25.05.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Я зрікаюсь 8 серія вже на сайті СТБ
Дивіться також
Я зрікаюсь: 8 серія дивитись онлайн від 25.05.2023
Я зрікаюсь

Серіал Я зрікаюсь: 7 серія дивитись онлайн від 25.05.2023

 Я зрікаюсь: 8 серія дивитись онлайн від 25.05.2023
Я зрікаюсь

Серіал Я зрікаюсь: 6 серія дивитись онлайн від 24.05.2023

 Я зрікаюсь: 8 серія дивитись онлайн від 25.05.2023
Я зрікаюсь

Серіал Я зрікаюсь: 5 серія дивитись онлайн від 24.05.2023

 Я зрікаюсь: 8 серія дивитись онлайн від 25.05.2023
Я зрікаюсь

Серіал Я зрікаюсь: 4 серія дивитись онлайн від 23.05.2023
Я зрікаюсь Серія 8 Серіал Я зрікаюсь: 8 серія дивитись онлайн від 25.05.2023
Серія 8 | 25.05.2023 | Сезон 1

З поверненням у детективний серіал Я зрікаюсь 8 серія від 25.05.2023, в якому Влад Романенко дізнався шокуючу інформацію.

Коли Романенко був підлітком, то став свідком того, як його батько Клім вбиває подружню пару. Тепер Влад знає, ким були ці люди – батьками його колеги Саші. Як тепер жити з усвідомленням того, що він міг врятувати її батьків, але не став? Дізнаєтесь у серіалі Я зрікаюсь 2023.

Саша поки не здогадується про все, що відбувається в голові Влада, і приступає до розслідування викрадення Таші Лазуріної – дружини ресторатора Храпова. Злочинець викрав не тільки Ташу, а й коштовну прикрасу вартістю мільйон доларів, яка була на жінці. Чи жива досі Таша? Та чи дізнається Саша про таємницю Влада? Дивіться в серіалі Я зрікаюсь 8 серія від 25.05.2023.

Дивіться онлайн: серіал Я зрікаюсь 7 серія від 25.05.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати