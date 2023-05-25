Серія 7 | 25.05.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн детективний серіал Я зрікаюсь 7 серія від 25.05.2023, в якому розповідається про Влада Романенка – талановитого детектива і за сумісництвом сина кримінального авторитета.

Місяць тому до Києва прилетів бізнесмен зі Сполучених Штатів Алекс Ялиняк – близький друг американського посла. А добу тому Алекс перестав виходити на звʼязок. Полковник Сергій Сергійович Воронець просить свою команду з Особливого відділу знайти іноземця в серіалі Я зрікаюсь 2023. Проте здається Саша і Влад вже знають, де знаходиться Алекс…

Чому тіло Алекса опинилося в лісі? Хто його вбив? Відповіді на ці запитання шукатиме детектив Влад Романенко у серіалі Я зрікаюсь 7 серія від 25.05.2023.

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