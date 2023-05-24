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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 6 серія дивитись онлайн від 24.05.2023

Серіал Я зрікаюсь 6 серія від 24.05.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Я зрікаюсь 6 серія вже на сайті СТБ
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Серія 6 | 24.05.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн детективний серіал про Особливий відділ поліції Я зрікаюсь 6 серія від 24.05.2023 на сайті СТБ.

Влад Романенко намагається зʼясувати, хто скоїв замах на його вбивство. Чоловік зрозумів, що до цього не причетний його батько – кримінальний авторитет Клім. І в нього є всі підстави вважати, що стріляти міг хтось з його колег.

У серіалі Я зрікаюсь 2023 Влад просить свою коханку з Міністерства внутрішніх справ дістати досьє на всіх з Особливого відділу. І поки вона це робить, Влад розслідує пожежу в хімічній лабораторії в серіалі Я зрікаюсь 6 серія від 24.05.2023.

Дивіться онлайн: серіал Я зрікаюсь 5 серія від 24.05.2023

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