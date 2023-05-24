Серія 5 | 24.05.2023 | Сезон 1

Вітаємо у вас у продовженні детективного серіалу Я зрікаюсь 5 серія від 24.05.2023 на сайті СТБ. На щастя для Влада та Саші, замах на їхнє життя був невдалим – кілер, який намагався вбити поліцейських, промахнувся. Влад не хоче розповідати про інцидент керівництву, але Саша сама доповідає про те, що трапилося біля тиру.

У серіалі Я зрікаюсь 2023 у Воронця окрім цього є й інші проблеми. Його приятель бізнесмен Волохов помирає просто в нього на очах! Бізнесмен покликав полковника до себе в офіс для якоїсь важливої розмови, але так і не встиг сказати найважливіше. Адже ковтнувши компот, Волохов одразу почав задихатися й невдовзі помер.

Команда Особливого відділу береться за це розслідування, поки кримінальний авторитет і за сумісництвом батько Влада шукає того, хто намагався вбити його сина в серіалі Я зрікаюсь 5 серія від 24.05.2023.

Дивіться онлайн: серіал Я зрікаюсь 4 серія від 23.05.2023