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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 5 серія дивитись онлайн від 24.05.2023

Серіал Я зрікаюсь 5 серія від 24.05.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Я зрікаюсь 5 серія вже на сайті СТБ
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Серія 5 | 24.05.2023 | Сезон 1

Вітаємо у вас у продовженні детективного серіалу Я зрікаюсь 5 серія від 24.05.2023 на сайті СТБ. На щастя для Влада та Саші, замах на їхнє життя був невдалим – кілер, який намагався вбити поліцейських, промахнувся. Влад не хоче розповідати про інцидент керівництву, але Саша сама доповідає про те, що трапилося біля тиру.

У серіалі Я зрікаюсь 2023 у Воронця окрім цього є й інші проблеми. Його приятель бізнесмен Волохов помирає просто в нього на очах! Бізнесмен покликав полковника до себе в офіс для якоїсь важливої розмови, але так і не встиг сказати найважливіше. Адже ковтнувши компот, Волохов одразу почав задихатися й невдовзі помер.

Команда Особливого відділу береться за це розслідування, поки кримінальний авторитет і за сумісництвом батько Влада шукає того, хто намагався вбити його сина в серіалі Я зрікаюсь 5 серія від 24.05.2023.

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