Серія 4 | 23.05.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн новий захопливий детективний серіал на телеканалі СТБ Я зрікаюсь 4 серія від 23.05.2023. Співробітники Особливого відділу полковника Воронця продовжують розслідувати найскладніші справи в місті.

Денис і Влад все ніяк не знайдуть спільну мову. За словами психолога, вони – два альфа-самці, яким вкрай складно «поділити територію». І чим більше Влад знаходить спільну мову з іншими колегами, тим більше Денис відчуває, що втрачає статус лідера в серіалі Я зрікаюсь 2023.

Особливо Дениса бентежить, що Влад і Саша часто працюють у парі – і це дає хороші результати! От і цього разу детективи разом беруться за розслідування вибуху в заміському будинку. Кому і навіщо знадобилося вбивати 18-річного юнака? Відповідь у серіалі Я зрікаюсь 4 серія від 23.05.2023.

Дивіться онлайн: серіал Я зрікаюсь 3 серія від 23.05.2023