Video: Я зрікаюсь: 4 серія дивитись онлайн від 23.05.2023
Дивіться онлайн новий захопливий детективний серіал на телеканалі СТБ Я зрікаюсь 4 серія від 23.05.2023. Співробітники Особливого відділу полковника Воронця продовжують розслідувати найскладніші справи в місті.
Денис і Влад все ніяк не знайдуть спільну мову. За словами психолога, вони – два альфа-самці, яким вкрай складно «поділити територію». І чим більше Влад знаходить спільну мову з іншими колегами, тим більше Денис відчуває, що втрачає статус лідера в серіалі Я зрікаюсь 2023.
Особливо Дениса бентежить, що Влад і Саша часто працюють у парі – і це дає хороші результати! От і цього разу детективи разом беруться за розслідування вибуху в заміському будинку. Кому і навіщо знадобилося вбивати 18-річного юнака? Відповідь у серіалі Я зрікаюсь 4 серія від 23.05.2023.
Дивіться онлайн: серіал Я зрікаюсь 3 серія від 23.05.2023