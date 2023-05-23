Серія 3 | 23.05.2023 | Сезон 1

З поверненням у детективний серіал Я зрікаюсь 3 серія від 23.05.2023 на сайті СТБ. Гостросюжетна драма розповідає про роботу Особливого відділу – підрозділу поліції, який розслідує особливо складні та заплутані справи. У зладоженому колективі відділу все міняється, коли до нього приходить новенький Влад Романенко – зухвалий, але дуже розумний детектив.

У серіалі Я зрікаюсь 2023 Дениса Шаповалова дивує той факт, що Романенка не звільнили після того, як всі дізналися, що Влад – син кримінального авторитета. Однак йому нічого не залишається, окрім як і далі працювати разом з Владом. Тим більше, що їм треба знайти викрадену доньку прокурора – 17-річну Антоніну Лещенко. Дивіться онлайн детектив Я зрікаюсь 3 серія від 23.05.2023, щоб дізнатися, чи порозуміються Влад і Денис.

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