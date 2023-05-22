Серія 2 | 22.05.2023 | Сезон 1

Дивіться продовження захопливого детективного серіалу про Особливий відділ полковника Воронця у багатосерійному фільмі Я зрікаюсь 2 серія від 22.05.2023 на сайті СТБ.

Тепер всі у відділі знають страшну таємницю Влада Романенка. Виявляється, що новенький не такий простий, як здавалося раніше. Хто би міг подумати, що детектив, який працює у спеціальному підрозділі – син кримінального авторитета! Влад розуміє, що після цього викриття у нього більше немає майбутнього в професії поліцейського.

Однак у серіалі Я зрікаюсь 2023 у полковника Воронця є свої плани на норовливого Романенка. Він не звільняє його, ба більше – просить долучитися до розкриття черги вбивств у театрі. Влад починає знову працювати в парі з Сашею, що дуже обурює Дениса Шаповалова. Тож чому полковник не звільнив Влада? Відповідь ви дізнаєтеся у 2 серії детективу Я зрікаюсь від 22.05.2023 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: серіал Я зрікаюсь 1 серія від 22.05.2023