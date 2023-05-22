Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 2 серія дивитись онлайн від 22.05.2023

Серіал Я зрікаюсь 2 серія від 22.05.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Я зрікаюсь 2 серія вже на сайті СТБ
Дивіться також
Я зрікаюсь: 2 серія дивитись онлайн від 22.05.2023
Я зрікаюсь

Серіал Я зрікаюсь: 1 серія дивитись онлайн від 22.05.2023
Я зрікаюсь Серія 2 Серіал Я зрікаюсь: 2 серія дивитись онлайн від 22.05.2023
Серія 2 | 22.05.2023 | Сезон 1

Дивіться продовження захопливого детективного серіалу про Особливий відділ полковника Воронця у багатосерійному фільмі  Я зрікаюсь 2 серія від 22.05.2023 на сайті СТБ.

Тепер всі у відділі знають страшну таємницю Влада Романенка. Виявляється, що новенький не такий простий, як здавалося раніше. Хто би міг подумати, що детектив, який працює у спеціальному підрозділі – син кримінального авторитета! Влад розуміє, що після цього викриття у нього більше немає майбутнього в професії поліцейського.

Однак у серіалі Я зрікаюсь 2023 у полковника Воронця є свої плани на норовливого Романенка. Він не звільняє його, ба більше – просить долучитися до розкриття черги вбивств у театрі. Влад починає знову працювати в парі з Сашею, що дуже обурює Дениса Шаповалова. Тож чому полковник не звільнив Влада? Відповідь ви дізнаєтеся у 2 серії детективу Я зрікаюсь від 22.05.2023 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: серіал Я зрікаюсь 1 серія від 22.05.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати