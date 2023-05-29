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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 10 серія дивитись онлайн від 29.05.2023

Серіал Я зрікаюсь 10 серія від 29.05.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Я зрікаюсь 10 серія вже на сайті СТБ
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Серія 10 | 29.05.2023 | Сезон 1

Продовження детективного серіалу Я зрікаюсь 10 серія від 29.05.2023 дивіться просто зараз на сайті СТБ.

Влад Романенко починає знову холодно ставитися до Саші, що вкотре ображає дівчину. Їй здалося, що після сюрпризу, який їй влаштував Влад напередодні, в їхніх стосунках може початися новий етап. Але Саша ще не знає, що Романенко своїм ігнором просто намагається захистити її від свого батька.

Попри всі емоційні страждання головних героїв детективної драми Я зрікаюсь 2023, Владу і Саші треба працювати над новою справою. Особливий відділ починає розслідування ДТП, в якій зіштовхнулися легкова автівка та автобус. В машині був перерізаний гальмівний шланг, і тепер детективам треба зʼясувати, хто бажав смерті водію. Все це не пропустіть у серіалі Я зрікаюсь 10 серія від 29.05.2023 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: серіал Я зрікаюсь 9 серія від 29.05.2023

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