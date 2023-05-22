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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 1 серія дивитись онлайн від 22.05.2023

Серіал Я зрікаюсь 1 серія від 22.05.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Я зрікаюсь 1 серія вже на сайті СТБ
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Серія 1 | 22.05.2023 | Сезон 1

Запрошуємо вас насолодитись новим детективним серіалом з цікавим сюжетом та красивими акторами Я зрікаюсь 1 серія від 22.05.2023. Довгоочікувана прем’єра вже готова вражавати вас захоплюючою історією!

Просто зараз ви познайомитесь з Особливими відділом полковника Воронця – оперативниками, детективами, криміналістами та комп’ютерними геніями, які разом розкривають найскладніші злочини. У серіалі Я зрікаюсь 2023 на СТБ нещодавно під час виконання загинув їхній друг та колега Михайло. І замість нього Воронець бере у команду зухвалого, але дуже розумного Влада Романенка.

Як колеги поставляться до новенького? Чи вдасться йому розкрити з справу про вбивство журналістки і оператора? Дивіться у новинці кіно Я зрікаюсь 1 серія від 22.05.2023 на сайті СТБ.

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