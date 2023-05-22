Video: Я зрікаюсь: 1 серія дивитись онлайн від 22.05.2023
Запрошуємо вас насолодитись новим детективним серіалом з цікавим сюжетом та красивими акторами Я зрікаюсь 1 серія від 22.05.2023. Довгоочікувана прем’єра вже готова вражавати вас захоплюючою історією!
Просто зараз ви познайомитесь з Особливими відділом полковника Воронця – оперативниками, детективами, криміналістами та комп’ютерними геніями, які разом розкривають найскладніші злочини. У серіалі Я зрікаюсь 2023 на СТБ нещодавно під час виконання загинув їхній друг та колега Михайло. І замість нього Воронець бере у команду зухвалого, але дуже розумного Влада Романенка.
Як колеги поставляться до новенького? Чи вдасться йому розкрити з справу про вбивство журналістки і оператора? Дивіться у новинці кіно Я зрікаюсь 1 серія від 22.05.2023 на сайті СТБ.
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