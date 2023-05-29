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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 9 серия смотреть онлайн от 29.05.2023

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Серия 9 | 29.05.2023 | Сезон 1

Приветствуем вас в остросюжетном сериале Я зрікаюсь 9 серия от 29.05.2023, в котором рассказывается история Влада Романенко – умного и амбициозного детектива Особого отдела, который является сыном криминального авторитета.

Влад все еще пытается прийти в себя после той информации, которую ему предоставил полковник Воронец. Оказывается, именно папа Влада Клим убил родителей Саши – коллеги и одновременного девушки, к которой главный герой сериала Я зрікаюсь 2023 испытывает романтический интерес..

Сергей Сергеевич просит Романенко ничего не рассказывать девушке, ведь тогда она начнет охоту на Клима. И пока Влад раздумывает, как поступить в этой ситуации, ему и его коллегам нужно найти убийцу талантливого футболиста Никиты Прилучного, зарезанного в сауне. Все это смотрите в детективном сериале Я зрікаюсь 9 серии от 29.05.2023.

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