Серия 9 | 29.05.2023 | Сезон 1

Приветствуем вас в остросюжетном сериале Я зрікаюсь 9 серия от 29.05.2023, в котором рассказывается история Влада Романенко – умного и амбициозного детектива Особого отдела, который является сыном криминального авторитета.

Влад все еще пытается прийти в себя после той информации, которую ему предоставил полковник Воронец. Оказывается, именно папа Влада Клим убил родителей Саши – коллеги и одновременного девушки, к которой главный герой сериала Я зрікаюсь 2023 испытывает романтический интерес..

Сергей Сергеевич просит Романенко ничего не рассказывать девушке, ведь тогда она начнет охоту на Клима. И пока Влад раздумывает, как поступить в этой ситуации, ему и его коллегам нужно найти убийцу талантливого футболиста Никиты Прилучного, зарезанного в сауне. Все это смотрите в детективном сериале Я зрікаюсь 9 серии от 29.05.2023.

Смотрите онлайн: сериал Я зрікаюсь 8 серия от 25.05.2023