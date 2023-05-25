Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua
Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 8 серия смотреть онлайн от 25.05.2023

Сериал Я зрікаюсь 8 серия от 25.05.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Я зрікаюсь 8 серия уже на сайте СТБ
Смотрите также
Я зрікаюсь: 8 серия смотреть онлайн от 25.05.2023
Я зрікаюсь

Сериал Я зрікаюсь: 7 серия смотреть онлайн от 25.05.2023

 Я зрікаюсь: 8 серия смотреть онлайн от 25.05.2023
Я зрікаюсь

Сериал Я зрікаюсь: 6 серия смотреть онлайн от 24.05.2023

 Я зрікаюсь: 8 серия смотреть онлайн от 25.05.2023
Я зрікаюсь

Сериал Я зрікаюсь: 5 серия смотреть онлайн от 24.05.2023

 Я зрікаюсь: 8 серия смотреть онлайн от 25.05.2023
Я зрікаюсь

Сериал Я зрікаюсь: 4 серия смотреть онлайн от 23.05.2023
Я зрікаюсь Серия 8 Сериал Я зрікаюсь: 8 серия смотреть онлайн от 25.05.2023
Серия 8 | 25.05.2023 | Сезон 1

С возвращением в детективный сериал Я зрікаюсь 8 серии от 25.05.2023, в котором Влад Романенко узнал шокирующую информацию.

Когда Романенко был подростком, он стал свидетелем того, как его отец Клим убивает супружескую пару. Теперь Влад знает, кем были эти люди – родителями его коллеги Саши. Как теперь жить с осознанием того, что он мог спасти ее родителей, но не стал? Узнаете в сериале Я зрікаюсь 2023.

Саша пока не догадывается обо всем, что происходит в голове Влада, и приступает к расследованию похищения Таши Лазуриной – жены ресторатора Храпова. Преступник похитил не только Ташу, но и драгоценное украшение стоимостью миллион долларов, которое было на женщине. Жива ли до сих пор Таша? И узнает ли Саша о тайне Влада? Смотрите в сериале Я зрікаюсь 8 серии от 25.05.2023.

Смотрите онлайн: сериал Я зрікаюсь 7 серия от 25.05.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить