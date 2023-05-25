Серия 8 | 25.05.2023 | Сезон 1

С возвращением в детективный сериал Я зрікаюсь 8 серии от 25.05.2023, в котором Влад Романенко узнал шокирующую информацию.

Когда Романенко был подростком, он стал свидетелем того, как его отец Клим убивает супружескую пару. Теперь Влад знает, кем были эти люди – родителями его коллеги Саши. Как теперь жить с осознанием того, что он мог спасти ее родителей, но не стал? Узнаете в сериале Я зрікаюсь 2023.

Саша пока не догадывается обо всем, что происходит в голове Влада, и приступает к расследованию похищения Таши Лазуриной – жены ресторатора Храпова. Преступник похитил не только Ташу, но и драгоценное украшение стоимостью миллион долларов, которое было на женщине. Жива ли до сих пор Таша? И узнает ли Саша о тайне Влада? Смотрите в сериале Я зрікаюсь 8 серии от 25.05.2023.

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