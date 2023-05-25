Серія 7 | 25.05.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн детективный сериал Я зрікаюсь 7 серии от 25.05.2023, в котором рассказывается о Владе Романенко – талантливом детективе и по совместительству сыне криминального авторитета.

Месяц назад в Киев прилетел бизнесмен из Соединенных Штатов Алекс Ялыняк – близкий друг американского посла. А сутки назад Алекс перестал выходить на связь. Полковник Сергей Сергеевич Воронец просит свою команду из Особого отдела найти иностранца в сериале Я зрікаюсь 2023. Однако кажется Саша и Влад уже знают, где находится Алекс…

Почему тело Алекса оказалось в лесу? Кто его убил? Ответы на эти вопросы будет искать детектив Влад Романенко в сериале Я зрікаюсь 7 серии от 25.05.2023.

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