Серия 6 | 24.05.2023 | Сезон 1

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Влад Романенко пытается выяснить, кто покушался на его жизнь. Мужчина понял, что к этому не причастен его отец – криминальный авторитет Клим. И у него есть все основания полагать, что стрелять мог кто-то из его коллег.

В сериале Я зрікаюсь 2023 Влад просит свою любовницу из Министерства внутренних дел достать досье на всех из Особого отдела. И пока она это делает, Влад расследует пожар в химической лаборатории в сериале Я зрікаюсь от 6 серии от 24.05.2023.

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