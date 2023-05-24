Серия 5 | 24.05.2023 | Сезон 1

Приветствуем вас в продолжении детективного сериала Я зрікаюсь 5 серия от 24.05.2023 на сайте СТБ. К счастью для Влада и Саши, покушение на их жизнь было неудачным – киллер, пытавшийся убить полицейских, промахнулся. Влад не хочет рассказывать об инциденте руководству, но Саша сама докладывает о случившемся у тира.

В сериале Я зрікаюсь 2023 у Воронца кроме этого есть и другие проблемы. Его приятель бизнесмен Волохов умирает прямо у него на глазах! Бизнесмен позвал полковника к себе в офис для какого-то важного разговора. Но так и не успел сказать самое важное. Ведь глотнув компот, Волохов сразу начал задыхался и вскоре умер.

Команда Особого отдела берется за это расследование, пока криминальный авторитет и по совместительству отец Влада ищет того, кто пытался убить его сына в сериале Я зрікаюсь 5 серия от 24.05.2023.

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