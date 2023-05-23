Серия 4 | 23.05.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн новый увлекательный детективный сериал на телеканале СТБ Я зрікаюсь 4 серия от 23.05.2023. Сотрудники Особого отдела полковника Воронца продолжают расследовать самые сложные дела в городе.

Денис и Влад все никак не найдут общий язык. По словам психолога, они – два альфа-самца, которым крайне сложно «разделить территорию». И чем больше Влад находит общий язык с другими коллегами, тем больше Денис чувствует, что теряет статус лидера в сериале Я зрікаюсь 2023.

Особенно Дениса смущает, что Влад и Саша часто работают в паре – и это дает хорошие результаты! Вот и на этот раз детективы берутся вместе за расследование взрыва в загородном доме. Кому и зачем понадобилось убивать 18-летнего юношу? Ответ в сериале Я зрікаюсь от 4 серии от 23.05.2023.

Смотрите онлайн: сериал Я зрікаюсь 3 серия от 23.05.2023