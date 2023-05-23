Серия 3 | 23.05.2023 | Сезон 1

С возвращением в детективный сериал Я зрікаюсь от 3 серии от 23.05.2023 на сайте СТБ. Остросюжетная драма рассказывает о работе Особого отдела – подразделения полиции, расследующего особо сложные и запутанные дела. В слаженном коллективе отдела все меняется, когда к нему приходит новенький Влад Романенко – дерзкий, но очень умный детектив.

В сериале Я зрікаюсь 2023 Дениса Шаповалова удивляет тот факт, что Романенко не уволили после того, как все узнали, что Влад – сын криминального авторитета. Однако ему ничего не остается, кроме как дальше работать вместе с Владом. Тем более, что им нужно найти похищенную дочь прокурора – 17-летнюю Антонину Лещенко. Смотрите онлайн детектив Я зрікаюсь 3 серия от 23.05.2023, чтобы узнать, поладят ли Влад и Денис.

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