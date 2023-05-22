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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 2 серия смотреть онлайн от 22.05.2023

Сериал Я зрікаюсь 2 серия от 22.05.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Я зрікаюсь 2 серия уже на сайте СТБ
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Я зрікаюсь Серия 2 Сериал Я зрікаюсь: 2 серия смотреть онлайн от 22.05.2023
Серия 2 | 22.05.2023 | Сезон 1

Смотрите продолжение увлекательного детективного сериала об Особом отделе полковника Воронца в многосерийном фильме Я зрікаюсь 2 серия от 22.05.2023 на сайте СТБ.

Теперь все в отделе знают страшную тайну Влада Романенко. Оказывается, что новенький не так прост, как казалось раньше. Кто бы мог подумать, что детектив, работающий в специальном подразделении – сын криминального авторитета! Влад понимает, что после этого разоблачения у него больше нет будущего в полицейской профессии.

Однако в сериале Я зрікаюсь 2023 у полковника Воронца есть свои планы на своенравного Романенко. Он не увольняет его, более того – просит приобщиться к раскрытию очереди убийств в театре. Влад начинает снова работать в паре с Сашей, что очень возмущает Дениса Шаповалова. Так почему полковник не уволил Влада? Ответ вы узнаете в 2 серии детектива Я зрікаюсь от 22.05.2023 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: сериал Я зрікаюсь 1 серия от 22.05.2023

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