Серия 10 | 29.05.2023 | Сезон 1

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Влад Романенко начинает снова холодно относиться к Саше и в очередной раз обижает девушку. Ей показалось, что после устроенного ей Владом сюрприза накануне в их отношениях может начаться новый этап. Но Саша еще не знает, что Романенко своим игнором просто пытается оградить ее от своего отца.

Вопреки всем эмоциональным страданиям главных героев детективной драмы Я зрікаюсь 2023, Владу и Саше надо работать над новым делом. Особый отдел начинает расследование ДТП, в котором столкнулись легковушка и автобус. В машине был перерезан тормозной шланг, и теперь детективам нужно выяснить, кто желал смерти водителю. Все это не пропустите в сериале Я зрікаюсь 10 серии от 29.05.2023 на сайте СТБ.

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