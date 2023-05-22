Серия 1 | 22.05.2023 | Сезон 1

Приглашаем вас насладиться новым детективным сериалом с интересным сюжетом и красивыми актерами Я зрікаюсь 1 серия от 22.05.2023. Долгожданная премьера уже готова удивлять вас увлекательной историей!

Просто сейчас вы познакомитесь с Особым отделом полковника Воронца – оперативниками, детективами, криминалистами и компьютерными гениями, которые раскрывают самые сложные преступления. В сериале Я зрікаюсь в 2023 на СТБ не так давно во время исполнения погиб их друг и коллега Михаил. И вместо него Воронец берет в команду дерзкого, но очень умного Влада Романенко.

Как коллеги отнесутся к новенькому? Удастся ли ему раскрыть дело об убийстве журналистки и оператора? Смотрите в новинке кино Я зрікаюсь от 1 серии от 22.05.2023 на сайте СТБ.

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