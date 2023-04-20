Серія 9 | 20.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 9 від 20.04.2023 на сайті СТБ! У столичній затоці знайшли труп жінки. Слідчі з’ясували, що загиблу звали Тетяна Інгулецька, і за кілька місяців до смерті вони з чоловіком удочерили дівчинку без документів Соню. Проте згодом Тетяна почала підозрювати, що Соня залицяється до Петра, тому встановила у спальні приховану камеру.

У 9 серії Водна поліція 2023 правоохоронці з’ясовують, що у Тетяни був конфлікт з Тимуром Валенком. Проте коли він дізнався про її загибель, то сам скоїв самогубство. Невже в такий спосіб чоловік вирішив уникнути покарання? Хто насправді причетний до смерті Тетяни? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 9.

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Водна поліція