Серія 8 | 19.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 8 від 19.04.2023 на сайті СТБ! На березі виявили обгоріле тіло чоловіка. Попри те, що тканини було пошкоджено вщент, спеціалістам водної поліції вдалося встановити особу загиблого. Ним виявився тренер з дайвингу Андрій Новак. Під час допиту мати загиблого розповіла, що злочин могла скоїти колишня дівчина сина Тетяна, яка була психічно неврівноваженою. Згодом місцевий рибалка розповів, що бачив дівчину на березі, де стався підпал. Невже Тетяна вирішила помститися хлопцю за те, що він її кинув? Не пропустіть розслідування заплутаної справи – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 8.

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Водна поліція