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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 7 серія від 19.04.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 7 серія на сайті телеканалу СТБ. 7 серія серіалу Водна поліція від 19.04.2023 дивитись онлайн
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Серія 7 | 19.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 7 від 19.04.2023 на сайті СТБ! Правоохоронці розслідуватимуть вбивство журналістки Валерії Люстерник. Заледеніле тіло жінки знайшли на березі, а смерть наступила внаслідок отруєння тетродотоксином. Невже журналістка перейшла комусь дорогу? Дізнайтеся просто зараз!

Першим під підозру потрапляє бізнесмен Валентин Шарахін, з яким у Люстерник був роман. Після розставання Валерія написала викривальну статтю про колишнього коханця, яка б дуже заплямувала його репутацію. Невже Шарахін прибрав журналістку, щоб стаття не вийшла у світ? Чому вбивця посмертно заклеїв жінці очі? Не пропустіть цікаве розслідування – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 7.

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Водна поліція

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