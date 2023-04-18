Серія 6 | 18.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 6 від 18.04.2023 на сайті СТБ! У Дніпрі знаходять валізу з нутрощами двох жінок. Правоохоронці з’ясовують, що органи видалили посмертно, але перед цим обох жертв отруїли. Першою загиблою виявляється працівниця банку Поліна Юркевич. Її забальзамоване тіло прибиває до берега. Згодом водна поліція встановлює особу другої жертви – це Лариса Лойко, яка два місяці тому кинула чоловіка й втекла з коханцем. Що об’єднує цих двох жінок? Яку шокуючу мету переслідує маніяк-бальзамувальник? Не пропустіть цікаве розслідування – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 6.

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Водна поліція