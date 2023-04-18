Серія 5 | 18.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 5 від 18.04.2023 на сайті СТБ! На березі річки знайшли тіло чоловіка. Ним виявився турецький громадянин Ібрагім Бояджі. Водна поліція встановила, що чоловіка вбили стрілою від гарпуна для підводного полювання. Проте перед смертю йому теж добряче дісталося, адже на обличчі виявили свіжі синці. Першим під підозру потрапив приятель загиблого Мар’ян Остапко. У чоловіків був конфлікт через дівчину, проте доказів проти нього недостатньо. Хто насправді скоїв злочин? Куди приведе слідство? І які ще таємниці приховує дно річки? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 5.

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Водна поліція