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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 12 серія від 24.04.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 12 серія на сайті телеканалу СТБ. 12 серія серіалу Водна поліція від 24.04.2023 дивитись онлайн
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Серия 12 | 24.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 12 від 24.04.2023 на сайті СТБ! Під час відпочинку на дачі загинув Максим Сивокінь. Він зыбрався порибалити разом із дружиною, проте коли готував човен, підірвався на розтяжці. Під час розслідування правоохоронці встановлюють, що у Сивоконя був конфлікт із забудовником. Максим був незадоволений якістю будинку, який він придбав нещодавно. Проте слідчих насторожує, що дружина загиблого нічого не знала про цю нерухомість. Хто живе в будинку? Чи вдасться водній поліції знайти вбивцю Максима Сивоконя? Не пропустіть цікаве розслідування – дивіться онлайн серіал СТБ Водна поліція 2023 серія 12.

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Водна поліція

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