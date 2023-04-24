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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 11 серія від 24.04.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 11 серія на сайті телеканалу СТБ. 11 серія серіалу Водна поліція від 24.04.2023 дивитись онлайн
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Серия 11 | 24.04.2023 | 2023

Радіація, кохання й великі гроші – дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 11 серія від 24.04.2023 на сайті телеканалу СТБ.

До берега Дніпра прибило тіло принципового вебжурналіста Бориса Бойченка. Дверний замок дому жертви був неушкоджений, але всередині житла герої детективу Водна поліція виявили безлад і сліди боротьби. Поки Юзефович збирала докази, її фотографував невідомий чоловік. Чи вдасться поліцейській зловити підозрілого юнака? Чому тіло Бойченка фонить радіацією? І як із цією справою пов’язане будівництво елітного ЖК? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 11 від 24.04.2023.

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Водна поліція

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