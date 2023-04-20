Серія 10 | 20.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 10 від 20.04.2023 на сайті СТБ! У столиці завелися Бонні та Клайд. Вони вже скоїли два вбивства та дванадцять зухвалих пограбувань. Чи встигнуть правоохоронці розшукати злочинців, доки вони не напали на нову жертву? Дізнайтеся просто зараз!

У 10 серії Водна поліція 2023 слідчі припускають, що один із бандитів може працювати в елітному водно-моторному клубі. Щоб перевірити цю версію, вони відправляють туди агента під прикриттям. Чи вдасться йому з’ясувати, хто зухвалий вбивця і грабіжник? Не пропустіть цікаве та складне розслідування – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 10.

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Водна поліція