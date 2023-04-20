Серия 9 | 20.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 9 от 20.04.2023 на сайте СТБ! В столичном заливе обнаружили труп женщины. Следователи выяснили, что погибшую звали Татьяна Ингулецкая, и за несколько месяцев до смерти они с мужем удочерила девочку без документов Соню. Однако впоследствии Татьяна начала подозревать, что Соня заигрывает с Петром, поэтому установила в спальне скрытую камеру.

В 9 серии Водна поліція 2023 правоохранители выясняют, что у Татьяны был конфликт с Тимуром Валенко. Однако когда он узнал о ее гибели, то сам совершил самоубийство. Неужели таким образом мужчина решил избежать наказания? Кто на самом деле причастен к смерти Татьяны? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 9.

Смотрите онлайн: Водна поліція 8 серия

Водна поліція