Серия 8 | 19.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 8 от 19.04.2023 на сайте СТБ! На берегу обнаружили обгоревшее тело мужчины. Несмотря на то, что ткани были повреждены до основания, специалистам водной полиции удалось установить личность погибшего. Им оказался тренер по дайвингу Андрей Новак. Во время допроса мать погибшего рассказала, что преступление могла совершить бывшая девушка сына Татьяна, психически неуравновешенная. Впоследствии местный рыбак рассказал, что видел девушку на берегу, где произошел поджог. Неужели Татьяна решила отомстить парню за то, что он ее бросил? Не упустите расследование запутанного дела – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 8.

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Водна поліція