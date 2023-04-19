Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua
Водна поліція

Video: Смотреть Водна поліція 7 серия от 19.04.2023 онлайн

Смотреть Водна поліція 7 серия на сайте телеканала СТБ. 7 серия сериала Водна поліція от 19.04.2023 смотреть онлайн
Смотрите также
Смотреть Водна поліція 7 серия от 19.04.2023 онлайн
Водна поліція

Сериал Водна поліція: 8 серия смотреть онлайн – 19.04.2023

 Смотреть Водна поліція 7 серия от 19.04.2023 онлайн
Водна поліція

Сериал Водна поліція: 6 серия смотреть онлайн – 18.04.2023

 Смотреть Водна поліція 7 серия от 19.04.2023 онлайн
Водна поліція

Сериал Водна поліція: 5 серия смотреть онлайн – 18.04.2023

 Смотреть Водна поліція 7 серия от 19.04.2023 онлайн
Водна поліція

Сериал Водна поліція: 4 серия смотреть онлайн – 17.04.2023
Водна поліція Серия 7 Сериал Водна поліція: 7 серия смотреть онлайн – 19.04.2023
Серия 7 | 19.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 7 от 19.04.2023 на сайте СТБ! Правоохранители будут расследовать убийство журналистки Валерии Люстерник. Обледеневшее тело женщины нашли на берегу, а смерть наступила в результате отравления тетродотоксином. Неужели журналистка перешла кому-то дорогу? Узнайте прямо сейчас!

Первым под подозрение попадает бизнесмен Валентин Шарахин, с которым у Люстерник был роман. После расставания Валерия написала обличительную статью про бывшего любовника, которая очень запятнала бы его репутацию. Неужели Шарахин убрал журналистку, чтобы статья не вышла в свет? Почему убийца посмертно заклеил женщине глаза? Не пропустите любопытное расследование – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 7.

Смотрите онлайн: Водна поліція 6 серия

Водна поліція

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить