Серия 7 | 19.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 7 от 19.04.2023 на сайте СТБ! Правоохранители будут расследовать убийство журналистки Валерии Люстерник. Обледеневшее тело женщины нашли на берегу, а смерть наступила в результате отравления тетродотоксином. Неужели журналистка перешла кому-то дорогу? Узнайте прямо сейчас!

Первым под подозрение попадает бизнесмен Валентин Шарахин, с которым у Люстерник был роман. После расставания Валерия написала обличительную статью про бывшего любовника, которая очень запятнала бы его репутацию. Неужели Шарахин убрал журналистку, чтобы статья не вышла в свет? Почему убийца посмертно заклеил женщине глаза? Не пропустите любопытное расследование – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 7.

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Водна поліція