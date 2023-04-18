Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua
Водна поліція

Video: Смотреть Водна поліція 6 серия от 18.04.2023 онлайн

Смотреть Водна поліція 6 серия на сайте телеканала СТБ. 6 серия сериала Водна поліція от 18.04.2023 смотреть онлайн
Смотрите также
Смотреть Водна поліція 6 серия от 18.04.2023 онлайн
Водна поліція

Сериал Водна поліція: 5 серия смотреть онлайн – 18.04.2023

 Смотреть Водна поліція 6 серия от 18.04.2023 онлайн
Водна поліція

Сериал Водна поліція: 4 серия смотреть онлайн – 17.04.2023

 Смотреть Водна поліція 6 серия от 18.04.2023 онлайн
Водна поліція

Сериал Водна поліція: 3 серия смотреть онлайн – 17.04.2023

 Смотреть Водна поліція 6 серия от 18.04.2023 онлайн
Водна поліція

Сериал Водна поліція: 2 серия смотреть онлайн – 17.04.2023
Водна поліція Серия 6 Сериал Водна поліція: 6 серия смотреть онлайн – 18.04.2023
Серия 6 | 18.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 6 от 18.04.2023 на сайте СТБ! В Днепре находят чемодан с внутренностями двух женщин. Правоохранители выясняют, что органы были удалены посмертно, но перед этим обе жертвы отравили. Первой погибшей оказывается работница банка Полина Юркевич. Ее забальзамированное тело прибивает к берегу. Впоследствии Водна поліція устанавливает личность второй жертвы – это Лариса Лойко, которая два месяца назад бросила мужа и сбежала с любовником. Что объединяет этих двух женщин? Какую шокирующую цель преследует маньяк-бальзамировщик? Не пропустите интересное расследование – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 6.

Смотрите онлайн: Водна поліція 5 серия

Водна поліція

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить