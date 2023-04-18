Серия 6 | 18.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 6 от 18.04.2023 на сайте СТБ! В Днепре находят чемодан с внутренностями двух женщин. Правоохранители выясняют, что органы были удалены посмертно, но перед этим обе жертвы отравили. Первой погибшей оказывается работница банка Полина Юркевич. Ее забальзамированное тело прибивает к берегу. Впоследствии Водна поліція устанавливает личность второй жертвы – это Лариса Лойко, которая два месяца назад бросила мужа и сбежала с любовником. Что объединяет этих двух женщин? Какую шокирующую цель преследует маньяк-бальзамировщик? Не пропустите интересное расследование – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 6.

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Водна поліція